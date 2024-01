Vida Urbana Sisu 2024 vai adotar regras da nova Lei de Cotas; veja como fica Agora, estudantes quilombolas também têm direito à reserva de vagas no ensino superior, bem como no ensino técnico

A inclusão dos quilombolas na Lei de Cotas foi sancionada pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Agora, estudantes quilombolas também têm direito à reserva de vagas no ensino superior, bem como no ensino técnico. As novas regras já valem para esta edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que recebe inscrições da próxima segunda (22) até quinta (25). ...