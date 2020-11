Vida Urbana Sistema Penal divulga datas e regras sanitárias da retomada gradual de visitas sociais e jurídicas Retorno acontece nas primeiras semanas de novembro com regras de distanciamento social; plano de retomada não incluiu volta de envio de alimentos e mantém projeto “Televisita”

Com a retomada progressiva das visitas sociais e dos atendimentos jurídicos para as duas primeiras semanas de novembro, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) divulgou o Plano de Retomada Gradual para as 38 unidades penais do Tocantins. O plano divulgado nesta quarta-feira, 4, tem base nas orientações dos órgãos de Saúde e foi desenvolvido pela S...