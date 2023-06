Vida Urbana Siqueira Campos segue internado na UTI; filho diz que aguarda posição dos médicos para possível alta Ex-governador sentiu fortes dores no peito e precisou ser internado, na tarde de quinta-feira, 29

Após dar entrada na emergência de um hospital particular de Palmas na tarde de quinta-feira, 29, depois de sentir fortes dores no tórax, o ex-governador José Wilson Siqueira Campos, 94 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, para receber medicamentos mais eficazes contra as dores. Segundo o filho, Eduardo Siqueira Campos, o pai acumula diversas comorb...