Redação Jornal do Tocantins

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, 94 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Palmas. Fissuras em três vértebras do lado esquerdo podem ser o provável diagnóstico para as dores no peito. Às 19h desta sexta-feira, 30, o ex-governador vai receber analgésicos direcionados à região da dor.

Por telefone, o filho, Eduardo Siqueira Campos descartou problemas cardiológicos. “É patologia secundária, consequência do avanço do câncer. Não estamos diante de nenhuma novidade ou achado ou crise grande”.

O ex-gestor apresenta boa pressão, com 12 por 18, e temperatura de 36. Ainda nesta sexta, Siqueira fez uma tomografia craniana, e teve diagnóstico normal.

“O estado dele é 100% satisfatório e estável. A dor provém das fissuras nas costelas. Não há procedimento a ser feito, a não ser mudar o direcionamento da terapia da dor”, explicou o filho.

Siqueira Campos deu entrada na emergência na tarde de quinta-feira, 29, após sentir fortes dores no peito. O ex-governador acumula diversas comorbidades, retirada do intestino, três stents no coração e uma retirada da próstata por tumores malignos que deixaram sequelas.

Mais cedo, Eduardo Siqueira informou ao JTo que a origem da dor decorre de consequências do câncer da próstata, e que as consequências causam a fragilidade.

Internações em 2022

Em outubro de 2022, Siqueira Campos passou por cirurgia para retirada vesícula que se apresentou infeccionada devido a uma pedra.

No dia 13 de setembro, o ex-governador teve um quadro de vômitos e foi levado ao hospital. Na época, Siqueira continuava com quadro de infecção no pulmão e desde 2019 não possui mais o intestino completo, após a retirada do intestino grosso.

No dia 28 de julho o ex-governador teve que ser internado em uma unidade hospitalar em Palmas após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana. No dia em que completou 94 anos, 1 de agosto, Siqueira recebeu alta hospitalar.

No dia 5 de agosto Siqueira Campos recebeu diagnóstico da Covid-19 e não apresentava sintomas.

No dia 23 de agosto o ex-governador teve alta da UTI após ser internado na madrugada do dia 20 com febre e pressão baixa.