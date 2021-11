Redação Jornal do Tocantins

Representantes de diversos sindicatos dos trabalhadores da saúde e o secretário estadual de saúde, Afonso Piva, discutiram nesta quinta-feira, 25, a reativação da Mesa Estadual De Negociação Permanente do SUS, extinta na gestão de Edgar Tolini, através da Portaria de nº 405/2019/SES/GASEC, de 17 de julho de 2019.

Piva autorizou os procedimentos para reativar o colegiado. “O que os representantes querem é diálogo com a gestão e isto nós também queremos, então, independente das razões pelas quais a mesa foi extinta, agora vamos reativar o colegiado”, afirma o secretário, por telefone.

Participaram da audiência representante dos sindicatos dos Médicos (SIMED), dos Enfermeiros (SETO), dos Profissionais da Enfermagem (SEET), dos Cirurgiões Dentistas (SICIDETO), dos Farmacêuticos (SINDIFATO) e dos Trabalhadores em Saúde (SINTRAS).

"É uma questão de democracia, a Mesa SUS é onde tem o diálogo da gestão com os servidores, porque os sindicatos representam os servidores e possibilita dialogar e construir soluções para os conflitos que surgem em qualquer situação de trabalho na saúde", avalia Janice Painkow, secretária de Finanças do Simed.

De acordo com os sindicalistas o próximo passo é a Secretaria Estadual da Saúde (SES) preparar o ato de reativação para publicação, o que permitirá a indicação dos membros e início das reuniões deliberativas.

A Mesa SUS no Tocantins durou dez anos, entre a sua criação, pela portaria 122 de 19 de janeiro de 2009, até ser extinta em 17 de julho de 2019, sob muita reclamação das entidades classistas. À época, Luiz Tolini justificou a medida com o Decreto presidencial de nº 9.759, de 11 de abril daquele ano, que fechou vários colegiados da administração pública federal.

O colegiado é paritário e permanente com nomes do governo estadual, prestadores de serviços e trabalhadores da Saúde que discutem e apontam saídas para problemas que passam por alimentação, repouso, carga horária entre outras condições de trabalho no sistema de saúde pública.