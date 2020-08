Vida Urbana Sindicato dos Servidores questiona contrato de nova operadora do Plansaúde com valor 75% maior Sisepe informou que acionará o MPTO e o TCE-TO para saber em detalhes os motivos da troca, o porque do valor e se a empresa anterior estava dentro paga corretamente

Após o anúncio das mudanças no Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Plansaúde) pela Secretaria Estadual de Administração (Secad), o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado (Sisep) questionou algumas informações sobre a rescisão do contrato com a Infoway e a contratação da I-Tech Soluções de Informática, com um custo adicional m...