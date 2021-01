Vida Urbana Sindicato da Educação reprova decreto do Estado sobre retorno às aulas Segundo a entidade, o sindicato tomará as medidas possíveis, inclusive fortalecendo as jurídicas já em trâmite, contra o Governo

O sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (Sintet) encaminhou à imprensa uma nota afirmando ser contra ao decreto do Estado que autoriza a volta às aulas no Tocantins. Segundo a entidade, o sindicato tomará as medidas possíveis, inclusive fortalecendo as jurídicas já em trâmite, contra o Governo. “Esse negacionismo genocida do Carlesse...