Vida Urbana Sindicato acusa prefeitura de exonerar professores contratados em meio à greve Mandado de segurança pede reintegração de servidores ao alegar perseguição política porque demitidos são parentes de grevistas

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Tocantins (Sintet) impetrou um mandado de segurança coletivo com pedido liminar contra a exoneração de três professores da rede municipal de educação de Gurupi realizado pela prefeita Josi Nunes (UB) e o secretário de Educação Davi Pereira de Abrantes. A exoneração está publicada no Diário Oficial de terça-feira, 23, edição n...