A defesa do policial civil do Distrito Federal, envolvido em uma ocorrência, no dia 19 de fevereiro, investigada pela Polícia Civil do Tocantins, divulgou nota onde cita que o seu cliente está arrependido e pede desculpas pelo ocorrido no dia da confusão.

De acordo com a nota, assinada pelo escritório Fávaro, Souza e Holz, na última quinta-feira, 22, o policial, identificado pelas iniciais F.R.S, “expressa absoluto e sincero arrependimento e pedido de desculpas pelo sofrimento causado tanto ao condutor e passageiro do veículo que sofreu o dano como a todos os moradores do condomínio residencial”.

O posicionamento aponta ainda que o cliente coloca-se “à disposição para a imediata reparação dos danos causados”. Conforme o documento enviado ao JTo nesta segunda-feira, “o fato é evento absolutamente isolado na vida do investigado, que está colaborando com a devida apuração dos fatos e responderá por sua conduta ao devido processo legal”.

Sobre a conduta do policial em deixar o local da ocorrência, antes da chegada da Polícia Militar, a defesa esclareceu que ele “prontamente deslocou-se sozinho à Central de Atendimento da Polícia Civil situada em Araguaína, apresentou-se e noticiou o fato aos policiais civis que estavam de plantão no dia, sendo registrado boletim de ocorrência”.

Segundo a defesa, na delegacia, o policial “renunciou a seu direito constitucional de silêncio e prestou declarações do ocorrido à autoridade policial do plantão, descrevendo com exatidão sua conduta”.