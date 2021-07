Vida Urbana Sikêra Jr. perde perfil no Instagram depois de acusações de homofobia e debandada de patrocinadores Apresentador vem sendo alvo de críticas depois de associar homossexualidade a pedofilia e chamar LGBTs de "raça desgraçada"

Sikêra Jr., apresentador dos programas Alerta Amazonas, da TV A Crítica, e Alerta Nacional, da Rede TV!, teve seu perfil no Instagram bloqueado após discurso considerado homofóbico. O discurso de Sikêra Jr. foi transmitido no programa Alerta Nacional da TV A Crítica, de Manaus, e retransmitido em rede nacional pela Rede TV!. C...