Vida Urbana Show polêmico de Manu Bahtidão em Araguaína tem disputa de liminares antes da artista subir ao palco Desembargadora Ângela Prudente liberou apresentação em Araguaína a pedido do governo estadual, após juiz ter vedado horas antes

Após o juiz plantonista de 1ª instância Álvaro Nascimento Cunha proibir na noite de segunda-feira, 13, a apresentação da cantora Manu Batidão nos festejos de aniversário da cidade de Araguaína, região norte do Estado, o Tribunal de Justiça acatou um pedido do Governo do Estado e liberou o show da cantora. A decisão partiu da desembargadora plantonista no TJTO Ângela M...