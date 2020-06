Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Após permanecer cerca de três meses fechados, os shoppings da Capital reabriram nesta segunda-feira, 15, com uma movimentação tranquila e controlada pelos funcionários. A reabertura dos locais determinada pela Prefeitura de Palmas, conforme o Decreto Municipal nº 1.903, de 5 de junho, acontece devido ao plano de retomada do comércio e sob a supervisão do cumprimento de uma série de protocolos para evitar a proliferação da Covid-19.

O Jornal do Tocantins esteve em um dos shoppings no final da tarde desta segunda e registrou a pequena fila para entrar no local, devido às medidas de higienização e controle de pessoas, além de um movimento tranquilo.

Medidas

Conforme o estabelecido no Decreto Municipal, os shoppings devem ter controle de acesso nos horários de grande fluxo como almoço e finais de semana. O mesmo controle deve ocorrer na área externa do estabelecimento.

Outra medida é a fixagem, em pontos estratégicos dispensadores, com álcool gel 70% (setenta por cento), para o uso de clientes e colaboradores. Em um dos shoppings, na entrada os consumidores têm as mãos higienizadas por álcool 70%. Uma pia, água e sabão também disponíveis nas entradas dos prédios.

Além disso, para entrar nos estabelecimentos ainda, os clientes passam por monitoramento de temperatura e quem estiver com temperatura elevada, por segurança, será impedido de entrar.

Ainda segundo o Decreto, os funcionários dos comércios devem higienizar balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de cartão, telefones e itens de uso comum, com álcool 70% ou diluição de hipoclorito de sódio a 2%, em intervalos mínimos de 30 minutos.

Também é proibido o uso de provadores e os funcionários devem limitar o acesso de clientes que entram no ambiente, para evitar aglomerações a partir do controle. As medidas como distanciamento e uso de máscaras também deve ser seguidas nos locais.

As áreas de entretenimento como cinemas, playground, locais de jogos e de eventos festivos dos shoppings ainda não podem funcionar, conforme prevê o Decreto Municipal.