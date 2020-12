Vida Urbana Sexta célula de aterro sanitário passa por impermeabilização e ficará pronta nas próximas semanas Investimento para a implantação da nova célula é de cerca de R$ 2 milhões

Começou nesta quarta-feira, 9, o processo de impermeabilização da sexta célula apta ao recebimento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário de Palmas. Essa fase começou com a conclusão da escavação desta nova célula de 42 mil metros quadrados. A previsão é que todas as etapas estejam concluídas nas próximas semanas. A célula terá capacidade para 415 mil tonela...