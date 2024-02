Redação Jornal do Tocantins

Setenta pessoas internadas em uma clínica irregular de reabilitação de dependentes químicos em Palmas foram resgatadas pela Polícia Civil. O casal que administrava o lugar acabou preso em flagrante na última terça-feira, 6, e tiveram a prisão preventiva decretada na tarde desta quarta-feira, 7.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as pessoas eram mantidas em cárcere privado e submetidas a maus tratos. O delegado Gregory Almeida disse, por meio da assessoria, que as ações foram realizadas em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, para investigar a clínica. O delegado destacou que chamou a atenção da polícia as grades nas portas e nas janelas de todos os quartos e que os pacientes confirmaram os maus-tratos nos depoimentos.

“Cerca de 50 pacientes relataram vários casos de maus-tratos, que iam desde agressões físicas ao uso de sedativos como forma de punição, sendo que os responsáveis pela clínica não apresentaram a documentação exigida pela lei para submeter pessoas a internações voluntárias e involuntárias”, pontuou o delegado Gregory.

O Jornal do Tocantins apurou que a clínica irregular fica em uma chácara na saída para a cidade de Aparecida do Rio Negro, a aproximadamente 14 km do centro da capital.

A polícia divulgou que o casal preso foi autuado em flagrante por cárcere privado qualificado, maus-tratos e furto de energia elétrica.

Os pacientes libertados ficaram aos cuidados das Secretarias de Saúde e de Assistência Social do Estado e do Município, afirmou a SSP.