Vida Urbana Setembro registra 43% dos focos de calor de 2020, mas tem redução em relação ao ano anterior Somente no mês foram 3.977 casos identificados pelo Inpe

Apesar dos registros ocasionais de chuvas pontuais de norte a sul do Tocantins nas últimas semanas, setembro fechou como o mês com mais registros de focos de calor em 2020. Nesses 30 dias, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 3.977 casos, que representam 43,3% do total de 9.170 ocorridos desde janeiro no Estado. Apesar dos dados do mês...