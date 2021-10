Vida Urbana Sete são presos suspeitos de tentar furtar agência bancária de Santa Fé Prisão ocorreu em Araguaína após PM perseguir veículos de suspeitos

A Polícia Militar prendeu sete pessoas suspeitas de tentar furtar agência bancária em Santa Fé do Araguaia. A prisão ocorreu neste domingo, 3, no povoado Barra da Grota e no setor Morada do Sol em Araguaína. Conforme a PM, os suspeitos com idades entre 21 a 34 anos estavam com armas e dois automóveis na hora da prisão. Também foram apreendidas duas garrafas de beb...