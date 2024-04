Redação Jornal do Tocantins

Pelo menos sete quadras ficaram sem energia na região sul de Palmas após um carro bater em um poste na manhã desta sexta-feira (05). As informações são da Energisa, que recebeu o chamado às 6h39.

Até as 14h30 desta sexta-feira, dez casas ainda estavam sem energia, segundo a concessionária. Desde o início dos trabalhos da equipe, 99,7% tiveram a luz restabelecida.

As sete quadras afetadas são: 1.204 sul, 1.104 sul,1.004 sul, 904 sul, 804 sul, 704 sul e 604 sul. De acordo com a Energisa, um carro bateu no poste localizado na Avenida NS-02, na altura da quadra 704 sul.

“O Centro de Operações Integrado (COI) coordenou uma série de manobras que resultaram no restabelecimento da energia para quase todos os clientes afetados”, informou a empresa em nota.

As dez casas que ainda estavam sem luz até o início da tarde desta sexta “devem ter sua energia restabelecida logo após a troca do poste abalroado”, previsto para ser finalizado por volta das 16h30, conforme a nota.

Orientação

A Energisa divulgou cuidados de segurança a serem tomados em situações envolvendo rede elétrica. “Em caso de envolvimento no abalroamento de poste, evite sair do carro, pois existe o risco de fios elétricos energizados ao redor”.

Também divulgou que, “caso presencie um acidente do tipo afasta-se do local e informe imediatamente à Energisa através dos seus canais de atendimento ou o Corpo de Bombeiros”.