Vida Urbana Sete pessoas, incluindo três seguranças de supermercado, são presos por mortes de tio e sobrinho que furtaram carne Principal suspeita é que tio e sobrinho foram entregues pelos seguranças do supermercado a traficantes do bairro, que os executaram

Três seguranças do supermercado Atakadão Atakarejo e mais quatro homens foram presos na manhã desta segunda-feira (10) por suspeita de envolvimento nas mortes de Bruno Barros da Silva, 29, e seu sobrinho, Yan Barros da Silva, 19, no dia 26 de abril, em Salvador. Bruno e Yan foram flagrados por seguranças furtando pacotes de carne no supermercado Atakadão Atakarejo, no bai...