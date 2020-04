Com sete testes positivos nesta sexta-feira, 24, o maior quantitativo detectado num só dia até aqui, para o novo coronavírus, o Tocantins alcançou 50 infectados em 8 cidades. Na quinta, as confirmações haviam alcançado o recorde de 6 em um só dia, ante o pico de 4 confirmações em um dia, registrado no dia 4 de abril.

Dos sete novos casos, Araguaína teve 5 confirmações e Palmas mais duas. Agora, Palmas aparece com 30 casos e Araguaína com 14. Cariri do Tocantins, Gurupi, Dianópolis, Paraíso, Sítio Novo e Tocantinópolis têm um caso cada.

De acordo com a SES, em Palmas, um dos casos é uma mulher de 58 anos que precisou ser internada após contato com caso confirmado. O outro é um homem de 51 anos que viajou para São Luis do Maranhão e está em isolamento doméstico com perda do paladar e olfato.

Os cinco casos distribuídos em Araguaína são uma mulher de 35 anos que teve dor de cabeça e problemas respiratórios e quatro homens, de 37 anos, que precisou ser internado na rede pública, outro de 39 anos, que teve contato com infectado e apresentou tosse, e mais dois, com 53 e 59 anos, este, diabético, com sintomas clássicos.

Houve também uma confirmação para um caminhoneiro testado no Lacen de Novo Hamburgo, de 52 anos que será notificado para o Rio Grande do Sul, que está internado na rede pública de Araguaína.

Com os dados, sob para 3 o número de pacientes internados na rede pública e um na rede privada, ante 28 em isolamento domiciliar, duas mortes e 16 recuperados