Vida Urbana Sete municípios tocantinenses têm vagas para médicos São nove vagas e interessados podem falar diretamente com as gestões das saúdes municipais

Sete municípios tocantinenses estão disponibilizando vagas para médicos atuarem no atendimento às comunidades. São nove vagas e os profissionais interessados devem encontrar em contato com as saúdes municipais. Os salários variam conforme o município e especialidade do profissional. As cidades com uma vaga são Ananás, Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Lago...