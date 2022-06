Vida Urbana Sete horas após decisão judicial, estado consegue UTI para bebê de 3 meses de idade em Palmas Liminar do juiz Adriano Oliveira de 17h de terça-feira resultou na internação de Sofhia Batista às 0h40 desta quarta em UTI privada na capital paga pelo governo estadual

A bebê de três de idade que aguardava desde o dia 23 de maio por uma vaga de UTI Pediátrica enquanto estava internada na ala amarela do Hospital Geral de Palmas (HGP) conseguiu ser transferida para uma UTI particular da capital. Consulta feita no Sistema Estadual de Regulação (SER) a que o jornal teve acesso mostra que houve um pedido de transferência no dia 28 de ...