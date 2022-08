Vida Urbana Sete anos depois, MP denuncia três pelos primeiros incêndios de ônibus coletivos de Palmas Trio é denunciado pelo promotor João Edson por queima de dois ônibus em fevereiro de 2015, um nas proximidades do Quarteto da Região Norte e outro próximo a um radar no Aureny IV

Sete anos, cinco meses e três dias depois dos primeiros incêndios criminosos em ônibus do transporte coletivo da capital, três pessoas são alvos de uma denúncia criminal do Ministério Público do Tocantins, protocolada nesta terça-feira, 2 de agosto. O auxiliar de gesseiro Jonatha Koop, o “Toto”, 29 anos, o estudante Gabriel Guerra De Jesus Barbosa, o “Loirinho”,&n...