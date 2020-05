Ao contrário de como ocorre nos últimos 48 dias com o boletim epidemiológico diário, a Secretaria estadual de Saúde (SES) informou que não divulgará o total de pacientes confirmados com a Covid-19 devido ao volume de testes que ainda serão realizados neste sábado, 2.

Entretanto, adiantou que das 52 testagens já realizadas, 20 se confirmaram para a doença. Com esse número, o Estado eleva a estatística para 211 casos.

Os dados consolidados dos exames deste sábado devem ser divulgados até o fim da manhã deste domingo, conforme informou a SES.

A pasta ressaltou que além dos 52 testes já concluídos, ainda havia 70 novas amostras a serem analisadas no Lacen-TO, além de testes rápidos, trabalho que deverá ser efetuado até as 23 horas.

Até o último boletim, divulgado na última sexta-feira, 1°, 20 cidades do Tocantins já possuíam casos de Covid-19, sendo a maior concentração em Araguaína e na Capital.

Até o momento, quatro pessoas já morreram da doença no Estado.

Gurupi

Apesar de não haver detalhes dos pacientes diagnosticados neste sábado pela SES, o Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi, Sul do Estado, informou que até as 18 horas foram confirmados 7 novos casos de Covid-19 no município após resultado positivo informado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-TO). Com isso Gurupi chega a 11 casos confirmados da doença, sendo que um destes já está curado.

Segundo o município, os novos confirmados são 3 mulheres, de18, 31 e 48 anos de idade, atendidos pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e 4 homens, 13, 37, 41 e 47 anos de idades, atendidos pelo Centro de Triagem. Todos apresentam sintomas leves da doença e estão em isolamento sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica.