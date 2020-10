Vida Urbana Servidores municipais de Araguaína retornam rotina presencial nesta segunda-feira Em caso de impossibilidade de retorno imediato às atividades presenciais o servidor deve justificar com laudo médico

A Prefeitura de Araguaína retorna com as atividades e trabalho presenciais nesta segunda-feira,17. A gestão publicou a portaria n° 315/20 no Diário Oficial, na última semana, que convoca os servidores afastados ou em “home office” para retornarem Conforme a Prefeitura, os servidores com remuneração e carga horária reduzidas em 50% terão seus vencimentos restabelecidos na int...