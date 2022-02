Vida Urbana Servidores do Socioeducativo cobram do Estado plano de Cargos e Carreira e equiparação salarial Segundo a Associação dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Tocantins (ASSOETO), o plano havia sido interrompido “de forma sorrateira e vergonhosa” pelo então secretário da pasta (Seciju) em dezembro de 2021, quando priorizou somente uma parte dos servidores de carreira, do mesmo concurso

