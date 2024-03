Redação Jornal do Tocantins Brenda Santos

Os servidores municipais de Palmas vão receber reajuste de 3,71% no salário a partir da próxima folha de pagamento. O percentual refere-se à data base de 2024 e foi implementado por meio de uma Medida Provisória, publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (19).

Segundo o município, o percentual deve sem implementado no próximo salário e é retroativo ao mês de janeiro. O reajuste vale para o vencimento ou subsídio dos servidores públicos da administração direta e indireta.

Mas não será aplicado aos vencimentos base dos profissionais que tiveram as carreiras reestruturadas nos últimos dois exercícios financeiros anteriores.