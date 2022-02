Vida Urbana Servidores aproveitam mega vacinação e se imunizam contra a Covid-19 nesta segunda Imunização contra a Covid-19 segue disponível nas Unidades de Saúde de Palmas, que a vacina ocorre por meio de agendamento

Atualizada às 16:30 Aproveitando a proximidade com a Praça do Girassóis, em Palmas, muitos servidores públicos se imunizaram contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 8. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) em parceria com a Estadual (SES) realiza das 8 às 17 horas uma ação de mega vacinação com o “Busão do Mais Saúde”. Até às 15 horas, 460 do...