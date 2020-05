Um servidor público estadual testou positivo para a Covid-19 e, por isso, estão suspensas as atividades do prédio da Controladoria Geral do Estado (CGE), nesta sexta-feira, 26. O infectado é da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e trabalha no prédio onde também funciona a CGE.

Conforme a gestão, as pastas já estão tomando todas as providências, conforme orienta o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Todas as pessoas que possam ter tido contato com o servidor infectado estão sendo rastreadas para que passem por testes. Além disso, os ambientes passarão por descontaminação e até o final do procedimento estarão fechados.

Segundo a Secom, uso de máscaras e protocolos de higienização de mãos e do local já haviam sido tomadas pela gestão estadual. O governo informou também que o atendimento nas pastas já estava restrito, o que diminuiu expressivamente a circulação de pessoas no local.