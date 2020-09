A Superintendência Regional da Polícia Federal (SRPF) noticiou a morte do motorista da Polícia Federal (PF) Aécio de Moura Lucas, aos 58 anos, em sua chácara na região de Aparecida do Rio Negro, a 70 km de Palmas, centro do Estado. Aécio de Moura, era mineiro de Patos de Minas e ingressou na PF em 1999, no cargo de motorista oficial, de acordo com o comunicado do órgão.

Segundo a SRPF, o assassinato aconteceu na quarta-feira, 9, e a polícia suspeita de que ele tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) por que o autor do crime, ainda não identificado, furtou pertences e um veículo da vítima e em seguida fugiu do local.

No início da noite de quarta-feira, 9, a Polícia Civil recebeu informações de que o autor do crime teria abandonado o veículo da vítima na Rua Castelo Branco, na Cidade de Silvanópolis, e logo após fugiu seguindo em direção à Rodovia TO 010.

Equipe da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Tática do 5º e 6º BPM e Rotam montaram uma força-tarefa para a realização das investigações e buscas para encontrar o autor do crime.

Segundo a nota da PF, Moura Lucas era "exemplar e dedicado", "um profissional competente, modelo para os mais experientes e generoso com os novos colegas de profissão". Além disso, a corporação destaca o "espírito de companheirismo" e "alegria de viver que contagiava a todos" em volta do servidor, que será sepultado às 14 horas desta quinta-feira, 10, no Cemitério Parque das Acácias, em Palmas.