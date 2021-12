Vida Urbana Serviços de vigilância armada e desarmada retomam em quatro unidades de Saúde de Palmas e Araguaína Profissionais estão nos postos desde a noite da quinta-feira e serviços são ofertados a partir do contrato assinado após licitação da SES; Estado não contava com esse tipo de segurança há cerca de seis anos

Na noite desta quinta-feira, 16, a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a partir de contrato, retomou os serviços de vigilância armada e desarmada nos Hospitais do Tocantins. O serviço será prestado nas maiores unidades de saúde e os profissionais estão nos seus postos desde a data. O contrato prevê a vigilância armada e desarmada 24 horas por dia, além disso, as unidades c...