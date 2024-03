O serralheiro que morreu após receber um choque elétrico foi identificado como Romário Gomes de Azevedo, de 27 anos. Segundo a polícia, o acidente aconteceu enquanto ele trabalhava em uma obra e arrastou um andaime de ferro embaixo da rede de energia. Outro trabalhador foi atingido e sobreviveu.

Uma cunhada contou que Romário era casado e tinha acabado de ser pai, deixando um filho de apenas 15 dias, além de outro filho pequeno. Ele está sendo velado na fazenda dos pais em Babaçulândia. O sepultamento também será na cidade.

O acidente aconteceu em uma obra no setor Cidade Nova, em Araguaína, no norte do Tocantins, na tarde desta sexta-feira (8). A Polícia Militar informou que foi chamada e encontrou a vítima caída no chão sem sinais vitais.

O acidente aconteceu no momento em que ele estava arrastando o andaime, acompanhado de outro trabalhador, e parte da estrutura tocou na rede de energia causando a descarga elétrica, segundo a PM.

Os dois homens foram atingidos, mas um deles conseguiu soltar o andaime e caiu no chão sem sofrer lesões. Romário recebeu uma descarga de maior intensidade e caiu sem sinais vitais.

As testemunhas chamaram o Samu e o Corpo de Bombeiros, mas Romário não resistiu. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado na noite desta sexta-feira (8).

Cuidados com a rede elétrica

A rede no local chegou a ser desligada pela concessionária de energia para permitir as ações de segurança dos Bombeiros. O serviço de energia foi normalizado na região às 15h15.

A Energia reforçou a importância da segurança em obras e forneceu algumas dicsa de segurança necessárias ao lidar com a rede elétrica. Confira:

Manter distância segura da rede elétrica, especialmente ao manipular materiais metálicos, como barras de ferro e arames;

Solicitar proteção das partes energizadas da rede em situações de risco de contato acidental, caso o distanciamento não seja possível;

Evitar o uso de extensores nos cabos ao pintar fachadas para evitar o contato ou aproximação com a rede elétrica;

Planejar a colocação dos andaimes com sinalização adequada quando próximos à rede de energia;

Ter cautela ao manobrar caminhões para evitar contato ou danos à rede elétrica;

Não bascular caminhões caçamba debaixo da rede elétrica;

Escolher um local afastado dos fios para instalar ou reparar antenas, em condições de tempo bom, sem chuva, e nunca tentar recuperar a antena caso caia na fiação;

Sempre consultar um profissional qualificado para esse tipo de serviço ou entrar em contato com a Concessionária de Energia por meio de um dos seus canais de atendimento.