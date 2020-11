Vida Urbana Senadora Kátia confirma infecção pelo novo coronavírus Kátia Abreu postou a confirmação em sua conta no twitter

A sendora Kátia Abreu (PP) anunciou que está com Covid-19. A informação apareceu postada na conta da senadora no Twitter às 11h14 desta terça-feira, 17. “ Depois do 4° teste hoje dia 17 ( o 1° na segunda passada) deu positivo para Covid. Estou passando bem apenas com dores nas costas e um pouco de mal estar. Exame de pulmão está ótimo mostrando a Covid ...