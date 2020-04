Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Após três confirmações de infecção de usuários do transporte coletivo na 5ª, boletim de sexta-feira da Semus traz mais duas confirmações de pacientes que não viajaram nem tiveram contato com infectados

O Boletim Epidemiológico de número 36, da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus), divulgado na sexta-feira, 24, com dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), confirma pela primeira vez de forma clara que a transmissão do novo coronavírus na capital é comunitária.

No boletim do dia anterior, a Semus havia registrado a existência de seis casos em investigação epidemiológica por que não tiveram contato com casos confirmados nem viajaram para outras cidades e a metade usa transporte coletivo. “Possivelmente podem ser os primeiros casos de transmissão comunitária em nossa capital”, dizia o comunicado.

O status do comunicado mudou na sexta, quando mais dois casos confirmados também não tiveram contato com nenhum caso confirmado nem haviam viajado para outras cidades, estados ou países. “Palmas possui casos de transmissão comunitária/ transmissão sustentada da COVID-19”, crava o boletim.

Em seguida, o órgão ressalta a necessidade, ainda maior, “de restrição de deslocamento, distanciamento social e higiene pessoal”.

A capital segue o epicentro da Covid-19 no Tocantins com 30 casos confirmados. De acordo com a Semus, a transmissão comunitária já é a origem de 30% dos 30 casos confirmados na capital e outros 7% estão em investigação sob suspeita desse tipo de contágio.

A maior parcela dos casos, 37%, tiveram infecção por contato com algum caso confirmado, 30% contraíram o coronavírus em outro estado e 17% o contraíram em viagem ao exterior.

Com apenas 1 morte confirmada por Covid-19, a capital tem taxa de letalidade de 3,3%.

Tipo de contágio em Palmas:

11 por contato com infectados (37%)]

9 em outro estado (30%)

5 casos no exterior (17%)

3 casos comunitários (10%)

2 em investigação comunitária (7%)