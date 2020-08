Na última quarta-feira, 19, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou que tinha aberto um procedimento administrativo para apurar a informação de uma suposta transferência do Núcleo de Assistência Henfil de Palmas, especializado no atendimento de pacientes com HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, para o Centro de Atenção Especializada Francisca Romana Chaves (Policlínica da Arno 31) e analisar o possível prejuízo ao serviço em decorrência da suposta mudança do endereço.

O MPTO diz que a investigação, por meio da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, teve início após relatos de pessoas que necessitam de sigilo e discrição no atendimento disponibilizado pelo núcleo. Segundo o órgão ministerial, “o promotor de Justiça Thiago Ribeiro determinou diligência junto à Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, a fim de esclarecer os fatos e dimensionar o eventual prejuízo ao serviço em decorrência da suposta alteração do endereço.”

Semus

Nesta quinta-feira, 20, após questionamento do Jornal do Tocantins, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disse que ainda não recebeu a notificação do MPTO e que os serviços continuam sendo oferecidos no mesmo local de antes, na Quadra Arne 51 (404 Norte), no Plano Diretor Norte. Por outro lado, a pasta afirma que Policlínica da Arno 31 foi projetada para funcionar várias especialidades, inclusive os serviços do Henfil.

A Semus afirma ainda que por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não haverá a possibilidade da transferência.

Nota da Semus

