Vida Urbana Semana Santa deve seguir com nuvens e possibilidade de chuvas isoladas até domingo Na Capital, a umidade fica entre 59% e 93%, com ventos que vão de 06 a 12 km/h

Neste feriadão, até o domingo, 17, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas na Capital. As temperaturas devem alternar entre 22° C e 33°C, com amplitude térmica de 11°C. A informação é do Boletim da Defesa Civil de Palmas. Conforme o Boletim, o volume de chuva deve variar de 15 mm a 25 mm por dia, com umidade que oscila de 59% a 93% ...