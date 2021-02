Vida Urbana Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência é marcada por ações em Palmas Serão realizados atendimentos médicos específicos para adolescentes e familiares, ações de promoção e prevenção em saúde, além de um debate em live para falar sobre a campanha ‘Tudo tem seu tempo’

Em alusão às atividades do Fevereiro Lilás, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) promove ações na Capital sobre atendimento às meninas com gravidez precoce. De acordo com a pasta, na iniciativa, que ocorre na Policlínica Francisca Romana, na Arno 31(303 Norte), são realizados atendimentos médicos especí...