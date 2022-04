Vida Urbana Semana deve iniciar com chuvas no Tocantins, afirma Instituto Nacional de Meteorologia Em outros locais do País, as chuvas também fizeram estragos. Neste domingo, menos de dois meses depois da tragédia que devastou Petrópolis, na Região Serrana do Rio, a Costa Verde, no litoral sul fluminense, foi fortemente atingida pelo temporal e causou mortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que neste domingo, 3, o tempo será de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no Tocantins. Ainda segundo o instituto, no Estado terá ventos intensos (40-60 km/h), porém, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nos últimos dias, as fo...