Vida Urbana Semana de proteção aos animais terá homenagens e alerta à importância da fauna Dia Mundial dos Animais é comemorado neste domingo, 4

Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais que é neste domingo, 4, o governo do Estado, através do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), dará início à Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais no Estado do Tocantins, que chamará à atenção da população para a importância da fauna, com homenagens atribuídas também à natureza e aos animais. Com uma gr...