Vida Urbana Sem vagas, Justiça obriga SES a transferir idosa de hospital particular para UTI pública em Palmas Decisão do juiz Luiz Astolfo Amorim afirma que estado exigiu teste covid e cartão SUS que a paciente não tem, o que levou promotor a buscar transferência na Justiça

Uma paciente de 62 anos, internada em leito clínico da Unimed Palmas com diagnóstico de Covid-19, que enfrenta seu 7º dia de sintomas, com desconforto respiratório, deve ser transferida pela Secretaria da Saúde para um leito de UTI com urgência, para tratamento de VNI (Ventilação Não Invasiva). A decisão é do juiz Luiz Astolfo de Deus Amorim neste sábado, 20, ap...