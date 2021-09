Vida Urbana Sem vaga de UTI adulto em Araguaína, idoso de 83 anos em quadro grave pós-covid processa governo Hospital público de Araguaína está com as 18 UTIs não covid lotadas desde o dia 4 e paciente agravou quadro de apendicite após ter alta hospitalar de entubação por Covid-19

Um paciente de 83 anos de Araguaína, norte do Tocantins, precisou ser submetido a uma cirurgia de apendicite de urgência no dia 21 de julho deste ano, mas teve complicações pós-cirúrgicas e precisou passar por nova operação. Nesta fase, contraiu a Covid-19 no Hospital Regional de Araguaína (HRA). O quadro agravou e precisou ser entubado até receber alta clínic...