Vida Urbana Sem UTI Neonatal, pais de bebê que nasceu dia 17 no Dona Regina acionam Justiça para obter leito Justiça atendeu pedido do promotor Thiago Vilela e estado tem 24 horas para internar criança com infecção no sangue e insuficiência respiratória

O médico Victor Santos de Melo anotou no laudo que o recém-nascido do dia 17 de setembro, filho de um casal morador de Divinopolis (TO), nasceu com 303 gramas, de forma prematura, com septicemia (infecção no sangue) bacteriana grave e não sobrevive sem suporte respiratório e tratamento intensivo. Com a gravidade e a urgência do caso, o médico req...