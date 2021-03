Vida Urbana Sem lockdown, governador Carlesse propõe ponto facultativo de duas semanas a servidores públicos Por meio de carta endereçada a prefeitos e vereadores dos 139 municípios tocantinenses, governador fala que a medida precisa ser entre os dias 22 e 31 de março para emendar com os dias 1º e 2 de abril, datas dentro da Semana Santa

Nesta quarta-feira, 17, véspera do Tocantins completar um ano do primeiro caso de Covid-19 em um morador do Estado, o governador Mauro Carlesse (DEM) divulgou uma carta aberta aos prefeitos e vereadores dos 139 municípios tocantinenses. No documento, o gestor estadual pede a união entre Estado e os municípios para que seja estabelecido duas semanas de ponto facultativo a...