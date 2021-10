Vida Urbana Sem filas e agendamento, palmenses aproveitam ação em feira para completar ciclo vacinal Na Feira da 304 Sul, vacinados com a segunda dose contra a Covid-19 nesta terça falam sobre importância da imunização; imunizantes aplicados nas feiras cobertas são da Pfizer e Janssen

Sem enfrentar filas, aglomerações ou precisar fazer o agendamento, a administradora Cleide Alves do Santos, de 50 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 durante a ação realizada na Feira da 304 Sul, em Palmas. Essa ação será realizada em todas as feiras cobertas da Capital ao longo dessa semana e faz parte das ações do projeto ‘Mais Saúde’, com a aplicação d...