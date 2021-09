Vida Urbana Sem categoria impressa, 5° Prêmio Ministério Público de Jornalismo abre inscrições nesta terça-feira Prazo para inscrição dos trabalhos vai até 29 de outubro de 2021; Segundo o edital, podem concorrer os trabalhos jornalísticos publicados entre 1º de janeiro deste ano e a data final das inscrições.

As inscrições para o 5º Prêmio Ministério Público de Jornalismo no Tocantins iniciam nesta terça-feira, 14. O edital que regulamenta a edição deste ano foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPTO, na última sexta-feira, 10. O prazo para a inscrição dos trabalhos vai até 29 de outubro de 2021. Segundo o edital, podem concorrer os trabalhos j...