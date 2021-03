Vida Urbana Seis pessoas suspeitas de integrar organização criminosa são presas no TO e GO nesta terça-feira Prisões fazem parte da segunda fase de operação da Polícia Civil que investiga o tráfico interestadual de drogas

Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram presas na manhã desta terça-feira, 2, em Gurupi, Sul do Estado e um sexto suspeito em Goiânia (GO), suspeitas de tráfico de drogas. As prisões fazem parte da segunda fase operação Dez Mandatos, da Polícia Civil, que também apreendeu maconha, cocaína, balança de precisão e dinheiro nessas duas cidades. A primei...