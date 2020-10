Vida Urbana Seis pessoas são resgatadas pela Marinha após embarcação naufragar durante temporal em Palmas Inspeção naval da Capitania Fluvial localizou o grupo que não precisou de socorro médico

Seis pessoas foram resgatadas pela Marinha após uma embarcação naufragar no lago de Palmas, durante a chuva registrada na tarde desta segunda-feira (12), segundo divulgou o G1 Tocantins. As vítimas foram encontradas agarradas em troncos. Segundo o site, durante uma inspeção naval, uma equipe da Capitania Fluvial do Araguaia Tocantins encontrou o grupo. ...