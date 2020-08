Vida Urbana Seis pacientes são beneficiados após doação e captação múltipla de órgãos no HGP Essa foi à segunda captação de órgãos na unidade neste ano e a nona ocorrida no Estado

Uma doação múltipla de órgãos de um adolescente, de 15 anos, diagnosticado com morte encefálica, ajudará seis pacientes com problemas de saúde na Capital. A captação dos órgãos, coração, fígado, rins e córneas, realizada nesta quarta-feira, 4, no Hospital Geral de Palmas (HGP) ocorreu após a família do jovem autorizar a doação. Conforme a Secretaria Estadu...