Vida Urbana Seis aves mantidas em cativeiro em empresa são resgatadas na Capital Ação ocorreu após denúncia pela Linha Verde

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) resgatou seis aves mantidas em cativeiro em uma empresa em Palmas. Entre as espécies mantidas em cativeiro estavam curiós, pássaro nativo do Brasil admirado pelos seus recursos canoros. A ação ocorreu no final da quarta-feira, 20, e o infrator foi multado em R$ 3 mil. Conforme o Naturatins, a equipe realizou o resg...