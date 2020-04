Vida Urbana Seguro desemprego pode ser solicitado por aplicativo, orienta governo Atendimento presencial está suspenso no Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Os atendimentos presenciais estão suspensos no Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Tocantins para prevenir o contágio de coronavírus desde a última sexta-feira, 20. Os serviços do Sine, dentre eles a solicitação do seguro desemprego, podem ser solicitado por meio dos aplicativos Carteira de Trabalho Digital e Sine Fácil. O passo a passo para solicitar o segu...