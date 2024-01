A Secretaria da Segurança Pública (SSP) presidirá o Comitê Estratégico Estadual, ligado ao Plano Amas, instituído pelo Governo Federal, por meio de decreto presidencial, em julho de 2023, que tem o objetivo de combater crimes ambientais e uma série de crimes conexos, como tráfico de drogas, organização de facções, crimes violentos, entre outros, registrados no Tocantins e demais estados da Amazônia Legal.

De acordo com informações divulgadas pela pasta, na última quinta-feira, 25, forças de segurança do Tocantins e representantes de órgãos do Governo Federal assinaram o Plano Tático Integrado de Segurança Pública para a Amazônia.

No Tocantins, o comitê será presidido pela SSP e terá como membros integrantes a própria Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros Militar.

A SSP divulgou ainda que o trabalho do Comitê Estratégico Estadual se concentrará nos próximos dias, na construção do plano operacional.

De acordo com o Governo Federal, as ações do Plano Amas deverão diminuir a quase zero até o ano de 2026, o desmatamento na região amazônica. Ao longo de quatro anos de trabalho estão previstas a implementação de 28 bases terrestres e seis bases fluviais na região, totalizando 34 novas bases integradas de segurança.